Голливудский актер Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel
Голливудский актер Райан Гослинг официально присоединился к киновселенной Marvel и исполнит роль Призрачного гонщика в новом проекте студии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на исполнительного директора Marvel Кевина Файги.
Режиссёрское кресло для съемок фильма займёт Шон Леви, с которым Гослинг уже недавно сотрудничал над другим блокбастером – «Звёздные войны: Звёздный истребитель», премьера которого намечена на май 2027 года. При этом релиз картины о Призрачном гонщике запланирован на 2028 год. Леви заявил, что ему приятно работать с Гослингом, назвав того потрясающим актёром, который вызывает уважение.
Ранее Гослинг прославился ролями в «Ла-Ла Ленде», «Бегущем по лезвию 2049», «Дневнике памяти» и «Переломе». Его последним наиболее запоминающимся фильмом стал «Проект "Конец света"», вошедший в пятерку самых кассовых кинокартин 2026 года по всему миру.
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