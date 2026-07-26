Голливудский актер Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

26 июля 2026, 07:00

Райан Гослинг (Фото: кадр из фильма «Проект «Конец света»», 2026)

Голливудский актер Райан Гослинг официально присоединился к киновселенной Marvel и исполнит роль Призрачного гонщика в новом проекте студии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на исполнительного директора Marvel Кевина Файги.