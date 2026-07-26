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Голливудский актер Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Райан Гослинг (Фото: кадр из фильма «Проект «Конец света»», 2026)

Голливудский актер Райан Гослинг официально присоединился к киновселенной Marvel и исполнит роль Призрачного гонщика в новом проекте студии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на исполнительного директора Marvel Кевина Файги.



Режиссёрское кресло для съемок фильма займёт Шон Леви, с которым Гослинг уже недавно сотрудничал над другим блокбастером – «Звёздные войны: Звёздный истребитель», премьера которого намечена на май 2027 года. При этом релиз картины о Призрачном гонщике запланирован на 2028 год. Леви заявил, что ему приятно работать с Гослингом, назвав того потрясающим актёром, который вызывает уважение.

Ранее Гослинг прославился ролями в «Ла-Ла Ленде», «Бегущем по лезвию 2049», «Дневнике памяти» и «Переломе». Его последним наиболее запоминающимся фильмом стал «Проект "Конец света"», вошедший в пятерку самых кассовых кинокартин 2026 года по всему миру.

Мария Моисеева

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