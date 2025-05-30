Анжелика Варум пришла на праздник певицы Подольской в новом образе и без супруга
Певица Анжелика Варум появилась на праздновании дня рождения Натальи Подольской, показав свой новый образ в «повседневном» стиле. Примечательно, что артистка посетила мероприятие без супруга Леонида Агутина. Во всяком случае на фотографиях праздника его нет.
На торжество коллеги Варум решила надеть комбинацию из синих джинсов с поясом, белой футболки и полупрозрачной рубашки. Её наряд, сочетающий неформальность и элегантность, привлек внимание гостей и подчеркнул индивидуальный стиль исполнительницы.
Кстати, свой 43-й день рождения Подольская отметила 20 мая, а через несколько дней (26 мая) аналогичный праздник состоялся у самой Варум. Агутин в честь этого написал в личном блоге пост о гордости и любви к жене.
«Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью», — написал артист.Леонид Агутин и Анжелика Варум заключили брак в июле 2000 года: на тот момент уже родилась дочь Елизавета-Мария. Свадьбу пара сыграла в Венеции.
*Запрещенная в России экстремистская организация