Анжелика Варум пришла на праздник певицы Подольской в новом образе и без супруга

30 мая 2025, 06:55

Анжелика Варум (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певица Анжелика Варум появилась на праздновании дня рождения Натальи Подольской, показав свой новый образ в «повседневном» стиле. Примечательно, что артистка посетила мероприятие без супруга Леонида Агутина. Во всяком случае на фотографиях праздника его нет.





На торжество коллеги Варум решила надеть комбинацию из синих джинсов с поясом, белой футболки и полупрозрачной рубашки. Её наряд, сочетающий неформальность и элегантность, привлек внимание гостей и подчеркнул индивидуальный стиль исполнительницы.



Анжелика Варум и Наталья Подольская (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)



Кстати, свой 43-й день рождения Подольская отметила 20 мая, а через несколько дней (26 мая) аналогичный праздник состоялся у самой Варум. Агутин в честь этого написал в личном блоге пост о гордости и любви к жене.





«Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью», — написал артист.