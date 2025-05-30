«Такая доброта в маленьком сердечке»: Зепюр Брутян показала, как ее с Павлом Прилучным сын играет с мишкой в «ку-ку»
Зепюр Брутян в личном блоге выложила для поклонников веселое видео, где ее двухлетний сын Микаэль играет в «ку-ку» с плюшевым мишкой. Актриса с теплотой порадовалась доброму характеру малыша, который делится игрушками с другими детьми.
Звезда сериала «В клетке», счастливо живущая в браке с 38-летним Павлом Прилучным, часто делится кадрами растущего мальчика. Только недавно она показывала, как Микаэль изучает алфавит.
Мальчик зачитывал буквы с карточек и начинающиеся на них слова, пока мама с папой играючи ему помогали.
На этот раз Брутян выложила клип с Микаэлем и его плюшевым другом. На видео мальчик с восторгом смеется, наблюдая, как мишка на батарейках закрывает и открывает лапами мордочку, играя в «ку-ку».
«Растет невероятно душевный у нас малыш! А самое милое — это наблюдать, как в песочнице тянется к деткам, особенно к старшим. И делится своими машинками! Такая искренняя доброта в маленьком сердечке», — счастливо поделилась актриса.Фанаты пары ответили Брутян, что Микаэль просто впитывает любовь и доброту родителей, и растет похожим на них.
Кстати, недавно жена Павла Прилучного удивила фанатов одним откровением. Для кого-то уборка — это наказание, а Зепюр процесс, как оказалось, помогает расслабиться.