«Такая доброта в маленьком сердечке»: Зепюр Брутян показала, как ее с Павлом Прилучным сын играет с мишкой в «ку-ку»

30 мая 2025, 06:55

Зепюр Брутян выложила кадры с сыном, играющим в «ку-ку» с плюшевым мишкой

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян в личном блоге выложила для поклонников веселое видео, где ее двухлетний сын Микаэль играет в «ку-ку» с плюшевым мишкой. Актриса с теплотой порадовалась доброму характеру малыша, который делится игрушками с другими детьми.





Звезда сериала «В клетке», счастливо живущая в браке с 38-летним Павлом Прилучным, часто делится кадрами растущего мальчика. Только недавно она показывала, как Микаэль изучает алфавит.



Павел Прилучный и Микаэль (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Мальчик зачитывал буквы с карточек и начинающиеся на них слова, пока мама с папой играючи ему помогали.



На этот раз Брутян выложила клип с Микаэлем и его плюшевым другом. На видео мальчик с восторгом смеется, наблюдая, как мишка на батарейках закрывает и открывает лапами мордочку, играя в «ку-ку».





«Растет невероятно душевный у нас малыш! А самое милое — это наблюдать, как в песочнице тянется к деткам, особенно к старшим. И делится своими машинками! Такая искренняя доброта в маленьком сердечке», — счастливо поделилась актриса.