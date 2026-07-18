Анжелика Варум «спрятала» роскошный коттедж за границей

18 июля 2026, 11:51

SHOT: Анжелика Варум оформила дом в Майами на зарубежную компанию

Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Певица Анжелика Варум приобрела коттедж в Майами в июне 2022 года, оформив право собственности на компанию Novarum (LLC), зарегистрированную во Флориде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.