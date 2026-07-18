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Анжелика Варум «спрятала» роскошный коттедж за границей

SHOT: Анжелика Варум оформила дом в Майами на зарубежную компанию
Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Певица Анжелика Варум приобрела коттедж в Майами в июне 2022 года, оформив право собственности на компанию Novarum (LLC), зарегистрированную во Флориде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Источник предполагает, что исполнительница специально создала компанию, чтобы скрыть активы за границей. Дом 1938 года постройки расположен в районе Аллапатта, в трех километрах от центра Майами и в десяти минутах ходьбы от пляжа. Он насчитывает три спальни и столько же ванных комнат.

Площадь территории достигает 4,6 соток, а самого коттеджа — 139 квадратных метров. Стоимость объекта оценивается в 550 тысяч долларов (33 млн рублей по курсу того времени). Ежегодный налог на недвижимость составляет около семи тысяч долларов.

Кроме того, по данным телеграм-канала Mash, в собственности певицы также находятся апартаменты площадью 122 кв. м. в элитном пригороде Флориды — Авентуре. В жилом комплексе есть бассейн, спортзал и консьерж-сервис. Недвижимость в этом районе стоит от 350 до 700 тысяч долларов.

Лидия Пономарева

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