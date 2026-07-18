«Липучка»: Игорь Крутой признался, о чём мечтает в день рождения младшей дочери
Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с 23-летием и рассказал о её обещании
Игорь Крутой поздравил младшую дочь Александру с 23-летием, посвятив ей трогательное сообщение в соцсетях. Композитор опубликовал редкие семейные фотографии и поделился личными воспоминаниями.
По словам музыканта, в детстве Александра пообещала, что её переходный возраст не испортит отношения с отцом, и, как отметил Крутой, своё слово она сдержала.
«Сегодня моей любимой Сашеньке исполнилось 23. И ничего не изменилось в наших с ней отношениях — она такая же "липучка", выполнила обещание в том, что её переходный возраст коснётся всех, исключая меня. В этом году закончила университет. А ещё выросла очень тёплым, воспитанным и порядочным человеком, о чём мы с мамой и мечтали», — написал композитор.В завершение поздравления Крутой признался, что мечтает однажды проводить дочь к алтарю и исполнить с ней традиционный свадебный танец отца и невесты.