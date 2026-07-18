Настя Ивлеева рассказала, почему после «голой» вечеринки рассталась с собакой

18 июля 2026, 11:30

Настя Ивлеева призналась, что после скандала отдала пса маме

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева рассказала, что после скандала вокруг «голой» вечеринки ей пришлось изменить привычный образ жизни, из-за чего она приняла непростое решение — оставить своего пса Юрку у мамы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам блогерши, после резонансных событий она была вынуждена жить сразу в двух городах и поняла, что постоянные переезды плохо скажутся на питомце. В итоге собака осталась с ее мамой, к которой успела сильно привязаться.





«Мама приняла решение, что хочет оставить Юрку у себя. Собаку таскать туда-сюда тоже неправильно, животное должно жить в комфорте и любви. Это её пёс, это даже не обсуждается, они лучшие друзья. Моего от Юрки осталось только название в прошлом…» — поделилась Ивлеева.