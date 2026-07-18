Любовницу Иракли Пирцхалавы заподозрили в выдуманной беременности

18 июля 2026, 11:08

Тест на беременность опроверг заявление любовницы Иракли Пирцхалавы

Иракли Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которую называют возлюбленной Иракли Пирцхалавы, оказалась в центре нового скандала. По информации «СтарХита», девушка могла выдумать свою беременность.