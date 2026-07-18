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Любовницу Иракли Пирцхалавы заподозрили в выдуманной беременности

Тест на беременность опроверг заявление любовницы Иракли Пирцхалавы
Иракли Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которую называют возлюбленной Иракли Пирцхалавы, оказалась в центре нового скандала. По информации «СтарХита», девушка могла выдумать свою беременность.



Как утверждает издание, 15 июля Лукьянова сдала анализ крови на ХГЧ в одной из престижных московских клиник. Результаты исследования показали уровень гормона, соответствующий норме для небеременной женщины.

Ранее Екатерина заявляла, что уже проходила УЗИ, причем, по ее словам, на обследовании присутствовал и сам Иракли Пирцхалава. После публикации результатов анализа в Сети появились предположения, что история с беременностью могла быть выдумана ради привлечения внимания. Сама Лукьянова пока не комментировала появившуюся информацию.

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Софья Метелева

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