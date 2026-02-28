Бабкина выиграла суд у МЧС
Певица Надежда Бабкина отсудила у МЧС 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, причиной стал спор о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Театр «Русская песня» использовал помещение как склад, но в ведомстве заявили, что это бомбоубежище, которое нуждается в ремонте — герметизация была нарушена, а необходимое оборудование отсутствовало.
В театре, в свою очередь, настаивали, что городские власти передали им подвал как обычное нежилое помещение, не предоставив никаких бумаг, подтверждающих статус защитного сооружения. Артистка, пишет источник, отказалась восстанавливать бомбоубежище за свой счет, так как затраты оказались слишком высокими для бюджета театра. В итоге суд встал на ее сторону.
