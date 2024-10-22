Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)
Новые обвинения в отношении Пи Дидди
В отношении Пи Дидди (Шона Комбса) подано семь новых гражданских исков, среди которых два от обвинителей, утверждающих, что были несовершеннолетними, когда музыкальный продюсер якобы накачал их наркотиками и избил. Иски включают в себя обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах, нанесении побоев или незаконном лишении свободы в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. По словам заявителей, все происходило на вечеринках, организованных рэпером.
Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)
Пи Дидди изнасиловал 13-летнюю школьницу
Одна из пострадавших говорит о том, что в период, когда она была приглашена на вечеринку Шона Комбса MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, ей было 13 лет. По её словам, после употребления одного из напитков она почувствовала сонливость и уеденилась в номере, после чего Дидди с еще двумя знаменитостями зашли в комнату к потерпевшей и по очереди изнасиловали ее.
Адвокаты рэпера Пи Дидди отказались давать комментарии и сослались на предыдущее заявление, в котором все обвинения были отвергнуты.
«Гражданин Комбс и его юридическая команда полностью уверены в фактах, своей правовой защите и честности судебного процесса», — цитирует CNN правозащитников Комбса.
Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди
Лорен Пишотта, ранее работавшая помощницей Канье Уэста, обвинила исполнителя в изнасиловании, произошедшем на вечеринке у рэпера Пи Дидди. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса жалобу.
Пишотта рассказала, что они встретились в 2020 году на вечеринке Пи Дидди, где Уэст предложил гостям алкоголь. По ее словам, после нескольких глотков она почувствовала себя дезориентированной и начала терять силы. Ассистентка также отметила, что не помнила ничего на следующий день. При этом в 2022 году, перед ее увольнением, Уэст сам упомянул о произошедшем.
Джастин Бибер прервал молчание в социальных сетях на фоне новых обвинений против P. Diddy
На минувших выходных 30-летний канадский поп-исполнитель опубликовал несколько постов в социальных сетях. В них он поделился фотографиями, на которых отдыхает и целуется с женой Хейли. Последний раз Джастин публиковал что-либо на своей странице 3 сентября, почти за две недели до ареста своего бывшего продюсера и наставника.
В комментариях подписчики призывают Бибера забыть о ужасах прошлого и P. Diddy. Напомним, прежде появилась информация о том, что Пи Дидди якобы совершал насилие и над своим несовершеннолетним подопечным Джастином Бибером. Поклонники артиста рекомендуют ему пролить свет на эти ужасные события и не молчать, если Бибер дейтвительно был жертвой преступлений.
Читайте также:
Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?