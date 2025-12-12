Апина преобразилась до неузнаваемости и рассказала, какие процедуры сделали ей «новое лицо»
Алёна Апина за последний год заметно сменила внешний облик — и теперь раскрыла, какие бьюти-процедуры помогли ей так преобразиться. Об этом сообщает Super.
В аккаунте московской клиники, где певица проходит уход, появился подробный рассказ артистки о её пути к омоложению.
Алёна начала обновление внешности ещё в прошлом году. Первым шагом стали лазерное удаление второго подбородка, нитевой лифтинг и комплексное многоуровневое омоложение на профессиональном аппарате. Позже певица усилила эффект, установив мезонити, а также сделав радиоволновую сепарацию и лазерную подтяжку кожи в зоне шеи.
При этом Апина подчёркивает, что никаких операций ей не понадобилось.
