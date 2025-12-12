Достижения.рф

Апина преобразилась до неузнаваемости и рассказала, какие процедуры сделали ей «новое лицо»

61-летняя Алёна Апина раскрыла секрет омоложения без пластики
Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

Алёна Апина за последний год заметно сменила внешний облик — и теперь раскрыла, какие бьюти-процедуры помогли ей так преобразиться. Об этом сообщает Super.



В аккаунте московской клиники, где певица проходит уход, появился подробный рассказ артистки о её пути к омоложению.

Алёна начала обновление внешности ещё в прошлом году. Первым шагом стали лазерное удаление второго подбородка, нитевой лифтинг и комплексное многоуровневое омоложение на профессиональном аппарате. Позже певица усилила эффект, установив мезонити, а также сделав радиоволновую сепарацию и лазерную подтяжку кожи в зоне шеи.

При этом Апина подчёркивает, что никаких операций ей не понадобилось.

