Апина преобразилась до неузнаваемости и рассказала, какие процедуры сделали ей «новое лицо»

12 декабря 2025, 12:55

61-летняя Алёна Апина раскрыла секрет омоложения без пластики

Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

Алёна Апина за последний год заметно сменила внешний облик — и теперь раскрыла, какие бьюти-процедуры помогли ей так преобразиться. Об этом сообщает Super.