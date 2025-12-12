Достижения.рф

«Теперь и бесплатно!»: Лолита рассказала, что скоро сможет ездить в метро без оплаты

Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Лолита снова поехала в метро и по пути записала обращение для подписчиков.



Певица спускалась по эскалатору и призналась, что теперь нередко пользуется подземкой, чтобы быстрее добираться на работу.

Она отметила, что в столичном метро, несмотря на загруженность города, царят «пустота» и порядок.

«Вы не понимаете, что в Москве творится… Посмотрите, какая пустота, чистота», — сказала артистка.
Звезда также сообщила приятную новость: совсем скоро она сможет пользоваться городским транспортом бесплатно.

Ранее Лолита рассказывала, почему почти все заработанные деньги откладывает. По словам певицы, всё это — ради будущего её дочери Евы.
Софья Метелева

