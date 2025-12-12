«Теперь и бесплатно!»: Лолита рассказала, что скоро сможет ездить в метро без оплаты

12 декабря 2025, 11:41

Лолита рассказала, что сможет ездить на общественном транспорте бесплатно

Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Лолита снова поехала в метро и по пути записала обращение для подписчиков.





Певица спускалась по эскалатору и призналась, что теперь нередко пользуется подземкой, чтобы быстрее добираться на работу.



Она отметила, что в столичном метро, несмотря на загруженность города, царят «пустота» и порядок.





«Вы не понимаете, что в Москве творится… Посмотрите, какая пустота, чистота», — сказала артистка.