«Теперь и бесплатно!»: Лолита рассказала, что скоро сможет ездить в метро без оплаты
Лолита рассказала, что сможет ездить на общественном транспорте бесплатно
Лолита снова поехала в метро и по пути записала обращение для подписчиков.
Певица спускалась по эскалатору и призналась, что теперь нередко пользуется подземкой, чтобы быстрее добираться на работу.
Она отметила, что в столичном метро, несмотря на загруженность города, царят «пустота» и порядок.
«Вы не понимаете, что в Москве творится… Посмотрите, какая пустота, чистота», — сказала артистка.Звезда также сообщила приятную новость: совсем скоро она сможет пользоваться городским транспортом бесплатно.
Ранее Лолита рассказывала, почему почти все заработанные деньги откладывает. По словам певицы, всё это — ради будущего её дочери Евы.