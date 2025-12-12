«Любовь требует воздуха»: мама Тимати объяснила, почему редко звонит сыновьям

12 декабря 2025, 12:21

Симона Черноморская рассказала о дистанции со своими детьми

Симона Черноморская с внучкой Алисой (Фото: Instagram* / @simona280)

Симона Черноморская призналась, что общается со своими сыновьями Тимуром и Артёмом гораздо реже, чем с внуками.





В личном блоге мама Тимати рассказала, что делает это намеренно — она считает важным сохранять пространство и не навязываться детям.



По словам Симоны Яковлевны, её подход основан на старой мудрости, которой она старается следовать.





«Знакомые спрашивают меня, почему я редко сама звоню своим сыновьям. На это есть мудрая еврейская пословица: "Туда, где вас любят, — ходите редко. Туда, где вас ненавидят, — никогда". Любовь требует воздуха, пространства, только тогда она настоящая», — высказалась она.