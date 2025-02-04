«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, ​а сама тут же получила титул ​«главной разведенки страны»

Когда комедия и личная жизнь сталкиваются, искры летят во все стороны. Звезда «Открытого микрофона» Надежда Джабраилова высмеяла Отара Кушанашвили, но тут же получила от комика не менее едкий ответ на «Большой прожарке». А ведь всё началось с дерзких шуток Джабраиловой, которые затронули здоровье шоумена — раковую болезнь — и его внешность.