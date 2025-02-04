«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, ​а сама тут же получила титул ​«главной разведенки страны»

Надежда Джабраилова (Фото: соцсети)
Когда комедия и личная жизнь сталкиваются, искры летят во все стороны. Звезда «Открытого микрофона» Надежда Джабраилова высмеяла Отара Кушанашвили, но тут же получила от комика не менее едкий ответ на «Большой прожарке». А ведь всё началось с дерзких шуток Джабраиловой, которые затронули здоровье шоумена — раковую болезнь — и его внешность.
«Ему долго не могли поставить диагноз, потому что поначалу аппарат МРТ его просто выплевывал», — заявила она.Надежда позволила себе пройтись по Кушанашвили с особым сарказмом, комментируя его присутствие на подкасте у Эльдара Джарахова. Об этом пишет «СтарХит». Мол, Отар заявлял, что жизнь — это дар, который не стоит растрачивать. А сам после двух клинических смертей очнулся с мыслью «надо на подкаст к Джахарову!». Говоря о том, как Кушанашвили боролся с раком, Джабраилова отметила, что прогнозы всегда были неутешительные: врачи сказали мужчине, что тот выживет.
«Отар говорит, что победил рак ради своих детей, а они ему: „Да ладно, пап, не стоило!“ Вообще, я считаю неправильным, что люди начинают говорить добрые слова только после чьей-то смерти. Ведь про Отара можно уже и сегодня смело сказать, что популярный шоумен и красивый мужчина больше не с нами», — продолжала стебать она.
Отар Кушанашвили (Фото: соцсети)
Но Кушанашвили не остался в долгу. На шоу «Большая прожарка» он с лёгкостью перевёл удар на личную жизнь Надежды: «У нас в стране две главные разведенки — ты и Алсу. Только у неё после развода три миллиарда, а у тебя Игорь даже ободок забрал».
Брак Надежды и Игоря Джабраиловых распался три года назад. Пять лет совместной жизни завершились мирным разводом, хотя сама Надежда признавалась, что переживала депрессию в тот период. Однако кажется, что прошлое всё ещё даёт о себе знать — как в её шутках, так и в ответах бывших коллег.
Алсу (фото: соцсети)
А вот 41-летняя певица Алсу, только что завершившая развод с Яном Абрамовым, уже поделилась планами по личной жизни в соцсетях. Она открыта для новых отношений и задумывается о том, чтобы завести четвертого ребенка.
Алсу также описала свои предпочтения во внешности потенциального партнера: высокий, симпатичный брюнет со светлыми глазами. Ходят слухи, что у певицы появился новый возлюбленный, но ничего конкретного пока не известно.
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