«Стираю и езжу на метро»: невеста Григория Лепса Киба о страданиях в Лондоне

Аврора Киба (Фото: соцсети)
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба жалуется на жизнь в Лондоне, куда вернулась на учебу. Молодая особа скучает по Москве, и иронично высказалась, опубликовав видео.
«Спасибо, мамочка и папочка, за возможность научиться рассчитывать бюджет, стирать, убирать, собирать стол и ездить на метро», — посетовала Киба.
Аврора пошла в Лондонский колледж моды, где год учебы обходится примерно в два миллиона рублей.
Студентка иногда бывает в России, чтобы увидеть родню и жениха, который смирился с отношениями на расстоянии.
По признанию Авроры Кибы, она скучает по роскошной жизни в столице России.
Перед этим стало известно, что подписчики телеведущей Ольги Бузовой встревожены ее состоянием.
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Никита Кротов