Алсу с Зарой назвали пумами и милфами после «отрыва» в клубе

Алсу (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Юзеры в сети называют селебрити Алсу и Зару «пумами» и горячими милфами после видеоролика в сети.
Как пишет Starhit, Зара на кадрах исполняет свою композицию «С понедельника». Алсу в свою очередь танцевала, подпевала, а после слов «Все расставило время по своим местам» — подпрыгивала.
По предположениям журналистов, звезды таким образом продолжили отмечать развод Алсу с Яном Абрамовым.
Девушка теперь не спешит с отношениями, несмотря на то, что мужчины зовут ее встретиться.
Что касается Зары, она особо не распространяется о своей личной жизни.
Перед этим стилист Кристина Палюткина рассказала подробности, связанные с внешностью Анны Седоковой.
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По предположениям журналистов, звезды таким образом продолжили отмечать развод Алсу с Яном Абрамовым.
Девушка теперь не спешит с отношениями, несмотря на то, что мужчины зовут ее встретиться.
Что касается Зары, она особо не распространяется о своей личной жизни.
Перед этим стилист Кристина Палюткина рассказала подробности, связанные с внешностью Анны Седоковой.
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Никита Кротов