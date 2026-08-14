Выступление рэпера Канье Уэста в Казахстане перенесли
Концерт Канье Уэста, который должен был пройти сегодня на Центральном стадионе Алматы, перенесли на завтра. По данным Mash, причиной стали погодные условия и масштабный блэкаут в городе.
Организаторы опасаются, что из-за дождя и сырости купол над сценой станет скользким, что может создать проблемы для артиста во время выступления. Шоу решили перенести на 15 августа.
Сейчас электричество отключено сразу в четырёх районах Алматы, в том числе в Бостандыкском, где расположен стадион. Без электроснабжения остаются около 300 МВт нагрузки. Специалисты работают над восстановлением сетей.
Так, поклонникам Канье придётся подождать ещё один день — если погода и электричество не решат устроить новый сюрприз.
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