«Жизнь поменялась»: Илья Сатир рассказал, как проходили роды его бывшей жены

14 августа 2026, 19:26

Комик Илья Сатир признался, что появление дочери для него очень важно

Илья Сатир (Фото: Instagram* / @satyr_ilya)

Илья Сатир не смог сдержать эмоций во время разговора о рождении дочери на шоу «Натальная карта». Комик вспомнил, как в 2016 году присутствовал на родах бывшей супруги Марии и был рядом с ней с самых первых схваток.





По словам Сатира, он практически не отходил от жены и даже пытался помогать ей советами. Вспоминая тот день спустя годы, артист не сдержал слёз и признался, что именно тогда его жизнь кардинально изменилась.





«Был на родах всю дорогу с самых схваток. Один из самых, если не самый сильный момент в моей жизни, который я никогда не забуду прям посекундно. Тогда моя жизнь поменялась», — рассказал Сатир.