«Жизнь поменялась»: Илья Сатир рассказал, как проходили роды его бывшей жены
Комик Илья Сатир признался, что появление дочери для него очень важно
Илья Сатир не смог сдержать эмоций во время разговора о рождении дочери на шоу «Натальная карта». Комик вспомнил, как в 2016 году присутствовал на родах бывшей супруги Марии и был рядом с ней с самых первых схваток.
По словам Сатира, он практически не отходил от жены и даже пытался помогать ей советами. Вспоминая тот день спустя годы, артист не сдержал слёз и признался, что именно тогда его жизнь кардинально изменилась.
«Был на родах всю дорогу с самых схваток. Один из самых, если не самый сильный момент в моей жизни, который я никогда не забуду прям посекундно. Тогда моя жизнь поменялась», — рассказал Сатир.С Марией артист прожил около шести лет, а в 2020 году супруги расстались без взаимных претензий. Их дочь Таисия родилась в 2016 году. Сатир продолжает поддерживать семью и, по его словам, часто проводит время с дочерью.