Таинственный бизнесмен уже не первый раз делает Виктории Боне дорогие подарки
Виктория Боня рассказала о мужчине, который подарил ей кровать за 14 млн рублей
Виктория Боня раскрыла Super подробности отношений с успешным бизнесменом из Москвы, который недавно подарил ей кровать стоимостью около 14 млн рублей. При этом официально бойфрендом мужчины она его пока не называет.
По словам Бони, это молодой, стройный блондин, который ещё в прошлом году предлагал ей переехать к нему. Однако Виктория призналась, что не готова оставлять свой дом и любимую собаку Мурочку.
«Он очень, очень успешный бизнесмен. Молодой, стройный блондин. Переехать к нему предлагал в прошлом году. Но как я брошу свой уголок и Мурочку», — рассказала Боня.Весь подарочный комплект обошёлся мужчине примерно в 150 тысяч евро — около 14 млн рублей. Сама кровать на сайте производителя стоит около 120 тысяч евро, или примерно 11 млн рублей.
Боня призналась, что это не первый дорогой подарок от бизнесмена. При этом раскрывать подробности остальных презентов она не стала. Знакомы Виктория и её таинственный поклонник около двух лет.