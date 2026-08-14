Таинственный бизнесмен уже не первый раз делает Виктории Боне дорогие подарки

14 августа 2026, 19:47

Виктория Боня рассказала о мужчине, который подарил ей кровать за 14 млн рублей

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня раскрыла Super подробности отношений с успешным бизнесменом из Москвы, который недавно подарил ей кровать стоимостью около 14 млн рублей. При этом официально бойфрендом мужчины она его пока не называет.





По словам Бони, это молодой, стройный блондин, который ещё в прошлом году предлагал ей переехать к нему. Однако Виктория призналась, что не готова оставлять свой дом и любимую собаку Мурочку.





«Он очень, очень успешный бизнесмен. Молодой, стройный блондин. Переехать к нему предлагал в прошлом году. Но как я брошу свой уголок и Мурочку», — рассказала Боня.