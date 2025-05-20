Арай Чобанян о разводе с Ириной Пинчук: «В массажку не надо ходить»

Недавно весь рунет кишел подробностями расставания экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Однако на некоторое время о паре ничего не было слышно. Тишину нарушил Чобанян, решив пообщаться с фолловерами в личном блоге. У него сразу спросили, скучает ли он по Ирине.