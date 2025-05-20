Арай Чобанян о разводе с Ириной Пинчук: «В массажку не надо ходить»

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)
Недавно весь рунет кишел подробностями расставания экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Однако на некоторое время о паре ничего не было слышно. Тишину нарушил Чобанян, решив пообщаться с фолловерами в личном блоге. У него сразу спросили, скучает ли он по Ирине.
Тогда Чобанян выложил архивные семейные кадры. Со слов Арая, пока он монтировал видео, понял, что ностальгирует по первым четырем годам отношений с Пинчук.
На предположение о том, что Ирина сильнее переживает развод, Арай уточнил, что так кажется со стороны, потому как она не появляется в соцсетях и из-за того, что в последнем посте девушка рассказала, что принимает антидепрессанты.
Мужчина обратил внимание, что сейчас Ирина записала музыкальную композицию, которую посвятила Араю.
Еще экс-возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к разрыву.
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«Как глаза там горят у нас, это просто невероятно, как светились... Вот по этому я скучаю. Но то, что было последний год... Ни я не скучаю по этому, ни Ира, думаю, не скучает», — откровенничал экс-участник «Дома-2».
На предположение о том, что Ирина сильнее переживает развод, Арай уточнил, что так кажется со стороны, потому как она не появляется в соцсетях и из-за того, что в последнем посте девушка рассказала, что принимает антидепрессанты.
«Но ей их прописали еще год назад. Вообще последний год у нее эмоционально-психологически нестабильное состояние <...> Но на самом деле у нее все хорошо», — заверил поклонников Чобанян.
Мужчина обратил внимание, что сейчас Ирина записала музыкальную композицию, которую посвятила Араю.
«Скоро выйдет, послушаем», — добавил он.
Еще экс-возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к разрыву.
«Просто в отношениях бывают кризисы, и над ними надо работать, что мы не делали. Ну и в массажку не надо ходить», — признался Арай.
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Ольга Енгалычева