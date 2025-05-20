Леонид Агутин раскрыл, почему не написал песню в честь жены Анжелики Варум: «Она не заказывала»

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Заслуженный артист России нередко пишет музыкальные композиции на заказ. Леонид Агутин заявил, что пока не посвятил ни одной композиции супруге.
В Москве прошла презентация альбома артиста «Н.В.Л». На светском мероприятии заметили много звездных гостей, среди которых были Полина Гагарина, Пелагея, Юлианна Караулова и Анна Плетнева. В беседе с представителями СМИ Агутин поделился, что обожает сочинять песни о женщинах.
У Агутина есть ряд совместных композиций с супругой Анжеликой Варум. Однако в честь возлюбленной он не называл ни одной песни.
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«Обычно это заказ. Например, просьба написать песню про Анастасию. Вообще нравится на заказ писать, потому что есть повод конкретный. Потому что я в жизни не взял бы и не написал песню про Марину, а заказ — это вызов», — процитировал исполнителя хита «На сиреневой луне» журнал The Voice.
У Агутина есть ряд совместных композиций с супругой Анжеликой Варум. Однако в честь возлюбленной он не называл ни одной песни.
«Про Анжелику еще не думал. Она не заказывала», — уточнил Леонид.
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Ольга Енгалычева