«Формат ожидается очень необычный»: раскрыты первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: instagram* @agataagata)
Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга готовятся к свадьбе. Звезды пока не делятся с поклонниками подробностями предстоящего торжества, однако ходят слухи, что праздник будет только для своих.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что сейчас пара занята подготовкой. Однако уже известно, что журналистам не следует ждать приглашения, поскольку, в отличие от бракосочетания дочери Анастасии Волочковой, это мероприятие будет полностью закрытым.
Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный тоже наладил личную жизнь после развода. Актёр женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая два года назад родила ему сына Микаэля.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идёт. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный», – отметил Дворцов в беседе с порталом Woman.ru.В звёздных кругах поговаривают, что актриса и музыкант выберут интересную локацию для свадьбы. Не исключено, что торжество состоится за границей.
Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный тоже наладил личную жизнь после развода. Актёр женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая два года назад родила ему сына Микаэля.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова