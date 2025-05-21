Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)
Арай Чобанян прокомментировал развод с Ириной Пинчук после громкого скандала. Накануне, 20 мая, он сообщил, что брак будет расторгнут в ближайшие два или три месяца. Новые подробности их отношений появились после публикации в Instagram*.
Супруги избегали публичных заявлений по этому поводу — Чобанян старательно обходил тему расставания стороной, а Пинчук вовсе исчезла из соцсетей.
Кроме того, блогер рассказал, что его бывшая тяжело переживает разрыв. Последний год она сидит на антидепрессантах из-за эмоциональной нестабильности.
Напомним, Ирина подала на развод после того, как увидела в телефоне Арая переписки с другими женщинами. Однако факт измены тот отрицает.
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Кроме того, блогер рассказал, что его бывшая тяжело переживает разрыв. Последний год она сидит на антидепрессантах из-за эмоциональной нестабильности.
Напомним, Ирина подала на развод после того, как увидела в телефоне Арая переписки с другими женщинами. Однако факт измены тот отрицает.
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Лидия Пономарева