Беременная возлюбленная Тимати разделась для новой фотосессии: «Красивая беременяшка»

Валентина Иванова и Тимати (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
Возлюбленная рэпера Тимати уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Во время вынашивания первенца Валентина Иванова столкнулась с некоторыми трудностями. К примеру, у девушки началась бессонница. Еще ей пришлось провести разбор гардероба, ведь «кроме оверсайз джинс уже ничего не сидит». Судя по всему, именно из-за этого Валентина решила избавиться от одежды вовсе.
Сегодня возлюбленная Тимати для новой «беременной» фотосессии выбрала не откровенный наряд, а просто обнажилась. Как и ожидалось, в комментариях разразилось бурное обсуждение. Одни с восторгом любуются округлившимся животом Ивановой, другие — не понимают, почему именно таким способом девушка решила напомнить, что вскоре станет мамой.
Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
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Сегодня возлюбленная Тимати для новой «беременной» фотосессии выбрала не откровенный наряд, а просто обнажилась. Как и ожидалось, в комментариях разразилось бурное обсуждение. Одни с восторгом любуются округлившимся животом Ивановой, другие — не понимают, почему именно таким способом девушка решила напомнить, что вскоре станет мамой.
Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
«Такая красивая, вкусная»,«Так интересно, почему именно такие фотосессии надо делать?», «Тоже не понимаю, в чем прикол таких фотосессий?», «Неужели вы думаете, что это красиво?», «Джинсы явно лишние», «Очень вульгарно», «Красивая беременяшка», — отметили фолловеры.
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Ольга Енгалычева