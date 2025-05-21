Угрозы для любимого сына: Роза Сябитова запретила сыну жениться

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)
Главная сваха страны Роза Сябитова должна построить свою личную жизнь и отпустить сына. Известный продюсер Сергей Дворцов заявил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Дворцов, который уже был сватом в программе «Давай поженимся!», утверждает, что сын Денис является для Сябитовой поддержкой и опорой. По его мнению, наследник звезды выполняет в отношениях с матерью роль супруга, а не только сына.
Читайте также:
Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе
«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет
43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
«Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — отметил продюсер в разговоре с NEWS.ru.Сергей также заметит, что Сябитова стала чаще бывать с сыном на ТВ. Он считает, что сваха хочет сделать его ведущим или соведущим своего проекта.
Читайте также:
Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе
«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет
43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
Стажер