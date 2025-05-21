«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)
Бывший муж Ирины Пинчук поделился в соцсетях воспоминаниями о жизни с блогером. По словам Арайа, тогда было счастливое время, особенно когда Ирина была беременна. При этом мужчина рассказал и о нестабильном эмоциональном состоянии Пинчук.
«Я, когда монтировал видео, пересматривал старые кадры, где она беременная, это первые четыре года наших отношений. Как же горели наши глаза! Это просто невероятно! Как светились! Вот по этому я скучаю», — трогательно рассказал Арай в своих соцсетях.
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При этом мужчина признался, что, скорее всего, Пинчук тяжело переносила расставание с супругом. Это он объяснил пропажей Ирины из соцсетей. Несмотря на то, что блогер имела миллионы подписчиков, девушка уже долгое время не делает новых публикаций.
«Последнее, что она выкладывала, рецепт на антидепрессанты. Ей прописала их еще год назад. Вообще весь последний год у нее эмоционально и психологически нестабильное состояние. Думаю, это заметно по многим моментам», — рассказал Арай.
Ирина Пинчук подала на развод после того, как увидела в телефоне Арайа переписки с другими женщинами. Блогер заявила о изменах мужа. Сам Арай отрицает обвинения.
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