«Арендатор вправе был забрать»: Актрису Марию Кожевникову могут обвинить в краже унитаза

24 июня 2026, 20:41

Адвокат Жорин рассказал, что актрису Кожевникову могут обвинить в краже унитаза

Мария Кожевникова (Фото: кадр из сериала «Склифосовский (1 сезон)» (2012)

Актриса Мария Кожевникова и её супруг Евгений Васильев съехали с арендованной двухэтажной дачи в деревне Шоше, где прожили 12 лет. Причиной переезда стал конфликт с владельцем особняка Виктором Лепницким, который задолжал мужу актрисы около 28 миллионов рублей (эквивалент $375 тысяч, взятых в долг в 2014 году под расписку).





Как пишет «Абзац», покидая жильё, семья демонтировала и забрала всё движимое имущество — вплоть до сантехники и лампочек. Арендаторы не имели письменного договора, и их выселение проходило при участии участковых.





«Если будет установлено намерение тайно и безвозмездно обратить заведомо чужие вещи в свою пользу, может ставиться вопрос о краже. Если вывезенное имущество было куплено арендатором — например, дом изначально передавался пустым, а технику, сантехнику и оборудование он приобрел и установил за свой счет, то арендатор вправе был забрать лишь те предметы, которые являются его собственностью и могут быть отделены без повреждения дома», — прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Жорин.