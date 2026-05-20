Арест комика-иноагента Семена Слепакова* признали законным
Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста комика Семена Слепакова*. Меру пресечения избрали на два месяца.
Как 20 мая передал корреспондент «Известий» из зала суда, срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания фигуранта на территории России. Заседание проходило в закрытом режиме. Уголовное дело связано с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента.
46-летний Слепаков* находится за пределами РФ. В 2026 году он дважды привлекался к административной ответственности за публикацию материалов в соцсетях без указания соответствующего статуса.
В перечень иностранных агентов музыканта включили с 14 апреля 2023 года. Основанием является федеральный закон.
