Достижения.рф

Приставы прекратили производство в отношении Слепакова*

Исполнительное производство комика Слепакова* закрыли после погашения долга
Семен Слепаков* (Фото: Инстаграм** @slepakovsemyon)

Исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова* закрыли после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.



Отмечается, что юморист полностью оплатил штраф, после чего производство было прекращено.

Судебные приставы инициировали исполнительное производство с целью взыскания задолженности, которая образовалась после того, как Таганский суд признал Слепакова* виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, который не был оплачен в установленный срок.

Напомним, Минюст России внес Семена Слепакова* в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.

*Признан в РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0