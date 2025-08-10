Приставы прекратили производство в отношении Слепакова*

10 августа 2025, 09:20

Исполнительное производство комика Слепакова* закрыли после погашения долга

Семен Слепаков* (Фото: Инстаграм** @slepakovsemyon)

Исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова* закрыли после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.