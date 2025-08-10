Приставы прекратили производство в отношении Слепакова*
Исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова* закрыли после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что юморист полностью оплатил штраф, после чего производство было прекращено.
Судебные приставы инициировали исполнительное производство с целью взыскания задолженности, которая образовалась после того, как Таганский суд признал Слепакова* виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, который не был оплачен в установленный срок.
Напомним, Минюст России внес Семена Слепакова* в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.
*Признан в РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
