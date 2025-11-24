Достижения.рф

Беременная Лерчек может избежать наказания

Адвокат Князев: беременность блогерши Лерчек может помочь ей избежать колонии
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременность блогерши Лерчек (настоящее имя —Валерия Чекалина) может помочь ей избежать реального срока и смягчить приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



По словам адвоката Андрея Князева, которые передает телеканал, Лерчек могут отстрочить отбывание наказания, пока ее ребенок не достигнет 14 лет. Если этот срок она выдержит без нарушений, то не попадет в колонию.

Защитник также отметил, что женщин, на иждивении которых находятся малолетние дети, редко приговаривают к реальному заключению — в основном это происходит при тяжких насильственных преступлениях, разбойных нападениях или убийствах.

Кроме того, он предположил, что беременность блогерши может стать основанием для назначения ей запрета определенных действий.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0