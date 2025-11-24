Беременная Лерчек может избежать наказания
Беременность блогерши Лерчек (настоящее имя —Валерия Чекалина) может помочь ей избежать реального срока и смягчить приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По словам адвоката Андрея Князева, которые передает телеканал, Лерчек могут отстрочить отбывание наказания, пока ее ребенок не достигнет 14 лет. Если этот срок она выдержит без нарушений, то не попадет в колонию.
Защитник также отметил, что женщин, на иждивении которых находятся малолетние дети, редко приговаривают к реальному заключению — в основном это происходит при тяжких насильственных преступлениях, разбойных нападениях или убийствах.
Кроме того, он предположил, что беременность блогерши может стать основанием для назначения ей запрета определенных действий.
