Беременная Лерчек может избежать наказания

24 ноября 2025, 20:06

Адвокат Князев: беременность блогерши Лерчек может помочь ей избежать колонии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременность блогерши Лерчек (настоящее имя —Валерия Чекалина) может помочь ей избежать реального срока и смягчить приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.