Ариану Гранде впервые засняли с бывшим бойфрендом после воссоединения
Ариана Гранде, похоже, окончательно воссоединилась с бывшим возлюбленным Рики Альваресом. Папарацци впервые засняли пару вместе после слухов о возобновлении романа.
На снимках, опубликованных TMZ, певица и 35-летний танцор гуляют по Центральному парку Нью-Йорка, держатся за руки и обнимаются, не скрывая своих чувств.
О возможном воссоединении пары заговорили ещё в июне, когда Ариана отметила день рождения в компании Альвареса и друзей в одном из ресторанов Остина. Позже их также видели вместе во время празднования Дня независимости США, а затем — после совместного похода в супермаркет Whole Foods во Флориде.
Роман Арианы Гранде и Рики Альвареса начался в 2015 году, когда танцор присоединился к её концертной команде. Отношения завершились в 2016-м. Несколько месяцев назад певица рассталась с актёром Итаном Слейтером, с которым встречалась с 2023 года.
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