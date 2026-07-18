Ариану Гранде впервые засняли с бывшим бойфрендом после воссоединения

18 июля 2026, 17:48

Ариана Гранде подтвердила воссоединение с экс-возлюбленным

Ариана Гранде (Фото: Instagram* / @arianagrande)

Ариана Гранде, похоже, окончательно воссоединилась с бывшим возлюбленным Рики Альваресом. Папарацци впервые засняли пару вместе после слухов о возобновлении романа.