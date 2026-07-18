«Это чаще всего несчастные люди»: Ида Галич высказалась о хейтерах

18 июля 2026, 16:51

Ида Галич объяснила, почему не обижается на злые комментарии в интернете

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич впервые появилась на московском VK Fest после свадьбы и удивила поклонников сменой имиджа — ведущая предстала в образе блондинки. Во время общения с журналистами она также поделилась своим отношением к критике и хейту в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Галич, публичность неизбежно сопровождается не только поддержкой, но и негативом. Она считает, что известным людям важно быть готовыми к самым разным реакциям аудитории и не воспринимать каждое негативное высказывание слишком близко к сердцу.





«У всего есть плюсы и минусы. Когда ты становишься популярным человеком, ты должен понимать, что будет и хорошее, и не очень хорошее», — отметила телеведущая.

«Если говорить про совсем отчаянные комментарии, злые и вредные — это чаще всего пишут несчастные люди. Про внешность, про особенности какие-то, про моменты, которые точно заденут человека, пишут люди, которые несчастны в жизни. Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети родителей. Счастливый человек никогда в жизни не укажет тебе на то, что ты некрасивая», — заявила Галич.