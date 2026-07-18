Бенни Бланко раскрыл, сколько времени они с Селеной Гомес скрывали роман
Селена Гомес и Бенни Бланко почти год тайно встречались до признания
Бенни Бланко рассказал подробности начала романа с Селеной Гомес. Продюсер признался, что пара около девяти месяцев скрывала свои отношения от публики. Об этом сообщает El Pais.
По словам Бланко, перед тем как открыто рассказать о чувствах, Селена переживала, насколько комфортно ему будет находиться в центре внимания из-за их романа.
«Она спросила меня: "Ты уверен, что хочешь это сделать? Я пойму, если ты захочешь, чтобы мы просто остались друзьями"», — вспомнил продюсер.Бланко отметил, что им удалось сохранить близость благодаря поддержке родных и друзей, которые были рядом с ними ещё до того, как их отношения стали публичными. Сам артист также признался, что предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ и редко делится семейными моментами в соцсетях.
Роман Селены Гомес и Бенни Бланко начался летом 2023 года. Слухи об их отношениях появились ближе к концу того же года, а сама певица подтвердила их в декабре. Влюблённые поженились в сентябре прошлого года.