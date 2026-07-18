Бенни Бланко раскрыл, сколько времени они с Селеной Гомес скрывали роман

18 июля 2026, 17:28

Селена Гомес и Бенни Бланко почти год тайно встречались до признания

Селена Гомес и Бенни Бланко (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Бенни Бланко рассказал подробности начала романа с Селеной Гомес. Продюсер признался, что пара около девяти месяцев скрывала свои отношения от публики. Об этом сообщает El Pais.





По словам Бланко, перед тем как открыто рассказать о чувствах, Селена переживала, насколько комфортно ему будет находиться в центре внимания из-за их романа.





«Она спросила меня: "Ты уверен, что хочешь это сделать? Я пойму, если ты захочешь, чтобы мы просто остались друзьями"», — вспомнил продюсер.