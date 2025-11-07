Аристарх Венес флиртовал с Бузовой в шоу, но всё было только для камеры

07 ноября 2025, 15:15

Аристарх Венес флиртовал с Ольгой Бузовой только для камеры шоу

Аристарх Венес (Фото: Instagram* / @venes_aris)

В карибском сезоне шоу «Звёзды в джунглях» актёр Аристарх Венес активно флиртовал с Ольгой Бузовой.





Как призналась сама телезвезда в интервью StarHit, весь этот флирт был исключительно для камеры.





«Было, было! По традиции все, кто проявляет симпатии в шоу, делают это только в кадре. За кадром это останавливается и больше никуда не движется. Аристарх не исключение. Давайте будем честны, назовите мне девушек, к которым он не проявил в шоу симпатию. Он мог бы даже посоревноваться в количестве симпатий даже с Натаном. А вы понимаете, это была тяжёлая артиллерия», — отметила Бузова.