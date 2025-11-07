Скандал в Тбилиси: Лариса Гузеева ругалась из-за мест в бизнес-классе

07 ноября 2025, 14:54

Гузеева устроила переполох в аэропорту из-за желаемых мест в бизнес-классе

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре скандала в аэропорту Тбилиси. По данным Telegram-канала Mash, звезда шоу «Давай поженимся» была крайне недовольна тем, что ей не предоставили предпочитаемые места в бизнес-классе.