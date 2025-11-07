Скандал в Тбилиси: Лариса Гузеева ругалась из-за мест в бизнес-классе
Гузеева устроила переполох в аэропорту из-за желаемых мест в бизнес-классе
Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре скандала в аэропорту Тбилиси. По данным Telegram-канала Mash, звезда шоу «Давай поженимся» была крайне недовольна тем, что ей не предоставили предпочитаемые места в бизнес-классе.
Разборки, как сообщается, длились около 10 минут, после чего Гузеева выразила своё недовольство на стойке регистрации и направилась на посадку.
Отмечается, что ей всё же выделили места в бизнес-классе, однако не те, которые она хотела. В аэропорт телеведущая прибыла вместе с дочерью и грудным ребёнком.
Читайте также: