Скандал в Тбилиси: Лариса Гузеева ругалась из-за мест в бизнес-классе

Гузеева устроила переполох в аэропорту из-за желаемых мест в бизнес-классе
Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре скандала в аэропорту Тбилиси. По данным Telegram-канала Mash, звезда шоу «Давай поженимся» была крайне недовольна тем, что ей не предоставили предпочитаемые места в бизнес-классе.



Разборки, как сообщается, длились около 10 минут, после чего Гузеева выразила своё недовольство на стойке регистрации и направилась на посадку.

Отмечается, что ей всё же выделили места в бизнес-классе, однако не те, которые она хотела. В аэропорт телеведущая прибыла вместе с дочерью и грудным ребёнком.

Софья Метелева

