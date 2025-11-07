«Главное, чтобы не укачало»: Собчак отреагировала на свадьбу SHAMAN и Мизулиной

07 ноября 2025, 15:08

Ксения Собчак прокомментировала бракосочетание SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала бракосочетание певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. В своём видео на канале «Осторожно: Собчак» она обратилась к новой семье с пожеланиями.





Информация о том, что SHAMAN и Мизулина зарегистрировали брак, появилась 5 ноября. Молодые расписались в Донецке. На церемонии и певец, и глава ЛБИ выбрали рубашки цвета хаки, которые напоминали солдатские гимнастёрки. На торжестве присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Екатерина Мизулина и SHAMAN заключили брак. (...) Счастливого пути по бурному морю совместной жизни, так сказать. Главное, чтобы не укачало. А то многих на берегу уже, глядя на вас, немножко подташнивает», — написала Ксения.

