Олег Майами отменяет все свои концерты по России
Олег Майами отменяет концерты по РФ из-за того, что не смог собрать зрителей
Певец Олег Майами отменяет все свои концерты по России из-за того, что не смог собрать зрителей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист признался, что решение организовать тур по стране было поспешным. Теперь он сожалеет о своём согласии и утверждает, что его уговорили на это.
В то же время зрители массово жалуются на то, что им не вернули деньги за отменённые концерты. Изначально бывший участник «Дома-2» планировал провести 14 выступлений в октябре – ноябре в различных городах России.
