07 ноября 2025, 15:01

Олег Майами отменяет концерты по РФ из-за того, что не смог собрать зрителей

Олег Майами (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами отменяет все свои концерты по России из-за того, что не смог собрать зрителей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.