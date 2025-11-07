Достижения.рф

Олег Майами отменяет все свои концерты по России

Олег Майами (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами отменяет все свои концерты по России из-за того, что не смог собрать зрителей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Артист признался, что решение организовать тур по стране было поспешным. Теперь он сожалеет о своём согласии и утверждает, что его уговорили на это.

В то же время зрители массово жалуются на то, что им не вернули деньги за отменённые концерты. Изначально бывший участник «Дома-2» планировал провести 14 выступлений в октябре – ноябре в различных городах России.

