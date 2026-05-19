У недостроенного особняка Чекалиных в «Агаларов Эстейт» сменился владелец
У недостроенного особняка Валерии и Артема Чекалиных в элитном поселке «Агаларов Эстейт» сменился владелец вскоре после того, как Валерия Чекалина закрыла долг перед ФНС на 175 миллионов рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По его данным, пока сохранялась задолженность, операции с недвижимостью не разрешали. После погашения долга блогерша и ее бывший муж переоформили объект на нового собственника.
Новым владельцем SHOT называет 41-летнего московского адвоката Владимира Х. Канал пишет, что он работает управляющим в адвокатском бюро и владеет компанией в сфере права. Раньше в его собственности числилась квартира площадью 63 квадратных метра на севере Москвы. Ее оценивали в 20 миллионов рублей. Два года назад он продал эту недвижимость. Теперь на него оформлена вилла площадью 2200 квадратных метров на участке в 56 соток. Проект подготовил известный дизайнер, но его имя не раскрывают. По плану в доме предусмотрены бассейн, кинотеатр, кальянная, массажная, две кухни, гостиная на 300 квадратных метров и отдельная квартира для персонала.
Изначально за участок просили 810 миллионов рублей. Несколько дней назад цена выросла на 60 миллионов и достигла 870 миллионов рублей. Юристы в беседе с SHOT отметили, что речь может идти о формальной процедуре. По их мнению, переоформление нужно, чтобы защитить объект от банкротства и других проблем.
