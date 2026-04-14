«Это ужасно»: Карина Нигай высказалась о приговоре Чекалину
Блогер Карина Нигай прокомментировала семилетний тюремный срок для бизнесмена Артема Чекалина.
На вечеринке «Будь theGirl» она заявила, что такое наказание за экономическое преступление является чрезмерным, особенно учитывая тяжелую болезнь матери его троих детей (рак четвертой стадии). Вердикт огласили накануне.
«Я очень сожалею их семье. Я правда сопереживаю вместе с ними. Конечно, срок очень велик для такого действия. Но мы не правовые органы и не знаем, что происходит внутри. Со стороны это не по-человечески. В любом случае, дети без родителей — это ужасно», — цитирует Нигай «Звездач».Кроме того, Карина раскритиковала участие актера Марата Башарова (ранее обвинявшегося в домашнем насилии) в реалити-шоу о любви. По ее мнению, этот проект не смоет с него вину и не поможет искупить вину.