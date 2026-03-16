Стало известно, кто обошел Ди Каприо в борьбе за «Оскар»
Американский актер Майкл Б. Джордан стал обладателем кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Об этом сообщает телеканал ABC.
Джордан получил награду, сыграв двух братьев — Смоука и Стэка — в фильме «Грешники». В этой номинации также были представлены Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Вагнер Моура («Секретный агент») и Итан Хоук («Голубая луна»). Лучшим актером второго плана признали Шона Пенн за роль полковника Стивена Локджо в картине «Битва за битвой».
Ранее Тимоти Шаламе дал интервью, в котором негативно высказался об опере и балете, чем вызвал негодование коллег.
