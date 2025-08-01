«Это счастье!»: Артем Ткаченко эмоционально отреагировал на рождение сына
Российский актер Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз
Российский актер театра и кино Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз. Как стало известно из его личного блога, на свет появился мальчик. Вместе с супругой Екатериной Стеблиной они решили назвать новорожденного сына Леоном.
Звезда «Вампиров средней полосы» довольно эмоционально отреагировал на это событие. Он поблагодарил жену за еще одного ребенка, а также с гордостью объявил, что стал многодетным отцом.
«Я — многодетный отец! Спасибо, любимая Катя, за это счастье!» — написал артист.Пара раскрыла, что в семье грядет пополнение, когда появилась на публике в мае этого года. Спустя два месяца возлюбленные рассекретили и пол малыша. Причем ранее артист признавался, что не планировал столько детей, но решил радоваться всему, что преподносит судьба.