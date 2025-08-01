Пригожин рассказал о своей мечте об Ирине Винер

01 августа 2025, 16:00

Иосиф Пригожин захотел стать гимнастом под руководством Ирины Винер

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Продюсер Иосиф Пригожин продолжает свои усилия по освоению новых навыков, которые демонстрируют балерины и гимнастки. Общественная служба новостей пообщалась с ним, чтобы узнать о его успехах в этом направлении.





По словам Пригожина, ему пока не удалось сесть на шпагат, однако он успешно выполняет некоторые более простые упражнения.



«К сожалению, шпагат мне пока не поддается, но я не собираюсь сдаваться. Конечно, грустно осознавать, что растяжка уже не та, что в молодости, но мы не теряем надежды», — поделился продюсер.

«Это довольно сложное упражнение: нужно сесть на корточки, наклонить корпус вперед, опереться на руки, а затем резко отвести их за спину. У Валерии это получается, а я могу продержаться всего пару секунд, после чего падаю», — отметил Пригожин.

«Я бы с радостью стал учеником Ирины Александровны. Это моя мечта», — признался супруг Валерии.