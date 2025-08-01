Менеджер Кудрявцевой раскрыл подробности ее отношений с мужем на фоне слухов о разводе

01 августа 2025, 15:37

Табриз Шахиди: слухи о разводе Леры Кудрявцевой преждевременны

Лера Кудрявцева (Фото: РИА НовостиПелагия Тихонова)

В последние дни в интернете активно обсуждаются слухи о том, что телеведущая Лера Кудрявцева планирует развод. Звезда отправилась в Болгарию на фоне разногласий с мужем Игорем Макаровым, и существует вероятность, что их отношения могут закончиться.





В своих социальных сетях теледива поделилась, что устала бороться за своего супруга, которому она оказывала поддержку в борьбе с алкогольной зависимостью. Она отметила, что ей тяжело продолжать улыбаться на работе, когда на самом деле всё не так хорошо. Тем не менее представитель звезды Табриз Шахиди призывает всех не спешить с выводами.





«Пока не буду ничего комментировать, всё, что пишут в интернете — это лишь слухи. Нужно дождаться официальной информации и не верить сплетням», — приводит слова Шахиди Общественная служба новостей.