Артемий Лебедев назвал Новосибирск «недогородом»
Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал облик Новосибирска, назвав его «недогородом». Такое заявление он сделал во время встречи с жителями города, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
По его мнению, при проектировании города совершенно не учитывалась эстетика, а ключевым фактором в застройке могли быть сугубо утилитарные соображения, например, близость к ТЭЦ.
«Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода», — сказал Лебедев.
Высказывание вызвало широкий резонанс. В комментариях к видео мнения разделились: одни пользователи согласились с критикой, отметив, что архитектура Новосибирска действительно далека от гармоничной, другие — выразили возмущение словами Лебедева, напомнив, что город является важным научным и промышленным центром с уникальной историей.