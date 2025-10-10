Артемий Лебедев назвал Новосибирск «недогородом»

10 октября 2025, 18:05

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал облик Новосибирска, назвав его «недогородом». Такое заявление он сделал во время встречи с жителями города, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.





По его мнению, при проектировании города совершенно не учитывалась эстетика, а ключевым фактором в застройке могли быть сугубо утилитарные соображения, например, близость к ТЭЦ.





«Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода», — сказал Лебедев.