Екатерина Варнава показала, как выглядит без парика

10 октября 2025, 17:53

Екатерина Варнава показала себя без парика в видео, посвящённом стилисту

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Екатерина Варнава поделилась редкими кадрами, на которых появилась без парика. Поводом стал день рождения её стилиста по волосам — звезда подготовила трогательное видео из архивных роликов, снятых в разные годы их совместной работы.





На некоторых фрагментах Варнава показала свои натуральные волосы, что стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь артистка известна любовью к смене образов и экспериментам с причёсками.



Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)



«Я поменяла сотни цветов волос, поменяла десять тысяч выражений лиц, но ты всегда мой верный, невероятно крутой друг и мой самый лучший hair stylist!» — написала Варнава в поздравлении.