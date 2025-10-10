Екатерина Варнава показала, как выглядит без парика
Екатерина Варнава показала себя без парика в видео, посвящённом стилисту
Екатерина Варнава поделилась редкими кадрами, на которых появилась без парика. Поводом стал день рождения её стилиста по волосам — звезда подготовила трогательное видео из архивных роликов, снятых в разные годы их совместной работы.
На некоторых фрагментах Варнава показала свои натуральные волосы, что стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь артистка известна любовью к смене образов и экспериментам с причёсками.
«Я поменяла сотни цветов волос, поменяла десять тысяч выражений лиц, но ты всегда мой верный, невероятно крутой друг и мой самый лучший hair stylist!» — написала Варнава в поздравлении.