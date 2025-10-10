Достижения.рф

Лиза Моряк объяснила, почему мужчин притягивают «сложные» женщины

Лиза Моряк считает, что любить сильную женщину способен не каждый мужчина
Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк поделилась в соцсетях размышлениями о природе отношений и любви. По словам звезды, многих мужчин тянет к женщинам со сложным характером, сильными эмоциями и яркими мечтами.



Моряк отметила, что такие женщины излучают страсть и энергию, которых часто не хватает в «спокойных» союзах. Однако удержать рядом подобную женщину способен далеко не каждый.

По мнению актрисы, только по-настоящему сильный мужчина может не испугаться её внутреннего огня и сделать её счастливой. Остальные — стараются этот огонь погасить.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0