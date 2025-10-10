Лиза Моряк объяснила, почему мужчин притягивают «сложные» женщины
Лиза Моряк считает, что любить сильную женщину способен не каждый мужчина
Актриса Лиза Моряк поделилась в соцсетях размышлениями о природе отношений и любви. По словам звезды, многих мужчин тянет к женщинам со сложным характером, сильными эмоциями и яркими мечтами.
Моряк отметила, что такие женщины излучают страсть и энергию, которых часто не хватает в «спокойных» союзах. Однако удержать рядом подобную женщину способен далеко не каждый.
По мнению актрисы, только по-настоящему сильный мужчина может не испугаться её внутреннего огня и сделать её счастливой. Остальные — стараются этот огонь погасить.
Читайте также: