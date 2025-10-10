Лиза Моряк объяснила, почему мужчин притягивают «сложные» женщины

10 октября 2025, 17:34

Лиза Моряк считает, что любить сильную женщину способен не каждый мужчина

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк поделилась в соцсетях размышлениями о природе отношений и любви. По словам звезды, многих мужчин тянет к женщинам со сложным характером, сильными эмоциями и яркими мечтами.