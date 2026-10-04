Артемий Лебедев раскритиковал «родильный туризм» в США
Артемий Лебедев заявил, что не понимает стремления людей к гражданству США
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением о гражданстве США в рамках обзора новостей во «ВКонтакте».
Лебедев заявил, что не понимает людей, которые стремятся получить американский паспорт.
«Раньше было много бизнесов, которые привозили людей, чтобы роды состоялись в США, чтобы младенчик получил американское гражданство, но сейчас американцы с этим борются и не хотят свои паспорта раздавать всем направо и налево», — сказал дизайнер.Кроме того, Артемий назвал само американское гражданство крайне невыгодным. Свою позицию он объяснил в том же обзоре новостей, однако дополнительные аргументы в пользу этого тезиса в опубликованном фрагменте он не привёл.