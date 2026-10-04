«Я не понимаю, как мне жить»: Оксана Самойлова объяснила свой отъезд от детей
Оксана Самойлова заявила, что не понимает, как ей жить после развода с Джиганом
Оксана Самойлова в своём блоге заявила, что после развода с рэпером Джиганом не понимает, как ей жить дальше.
Многодетная мать призналась, что блогеры критикуют её за то, что она оставила малышей и улетела в Париж на Неделю моды. Публика напоминает ей, как в июле она посещала аналогичное мероприятие в Милане, когда Джиган устроил стрельбу в доме, где находились их дети.
«Если бы не моя работа, связанная с социальными сетями, просто удалила бы всё и ушла года на два, чтобы выдохнуть», — ответила Оксана хейтерам.Самойлова напомнила, что у неё есть обязательства по работе в блоге.
«Я не знаю, что делать. И весёлый контент я не могу вести, потому что мне не слишком-то весело. И работать надо! То есть я не то чтобы я не понимаю, что мне выкладывать, я не понимаю даже, как мне жить, реально», — пояснила она.Блогер заключила, что попала в замкнутый круг.