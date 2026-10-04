«Последние джинсы»: Беременная Анастасия Решетова показала изменившуюся фигуру

04 октября 2026, 10:56

Анастасия Решетова показала изменившуюся фигуру после объявления о беременности

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* @a.reshetova)

Анастасия Решетова показала поклонникам, как изменилась её фигура после того, как она объявила о беременности. Модель опубликовала новое видео в личном блоге.





На кадрах Решетова стоит перед зеркалом. Она надела белую облегающую майку, голубые джинсы и рубашку. Девушка уложила волосы локонами и сделала макияж в естественном стиле. При этом Анастасия призналась, что из всей одежды ей подходят только одни джинсы.

«Это последние джинсы, в которые я влезаю, если что», — подписала видео телеведущая.