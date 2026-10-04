Достижения.рф

«Последние джинсы»: Беременная Анастасия Решетова показала изменившуюся фигуру

Анастасия Решетова показала изменившуюся фигуру после объявления о беременности
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* @a.reshetova)

Анастасия Решетова показала поклонникам, как изменилась её фигура после того, как она объявила о беременности. Модель опубликовала новое видео в личном блоге.



На кадрах Решетова стоит перед зеркалом. Она надела белую облегающую майку, голубые джинсы и рубашку. Девушка уложила волосы локонами и сделала макияж в естественном стиле. При этом Анастасия призналась, что из всей одежды ей подходят только одни джинсы.

«Это последние джинсы, в которые я влезаю, если что», — подписала видео телеведущая.
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* @a.reshetova)
Отметим, что модель объявила о беременности 1 октября. Она позировала с округлившимся животом в новой фотосессии. Кто родится — мальчик или девочка, — пока неизвестно. При этом Анастасия открыто радуется своему положению.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0