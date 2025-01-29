Артемий Лебедев высказался о популярной песне «Сигма-бой»

Артемий Лебедев (фото: соцсети)
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал популярную песню «Сигма-бой», которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Свою оценку музыкальной композиции он дал в выпуске обзора новостей, опубликованного во «ВКонтакте».
Блогер высказался о разлетевшейся по сети новости о том, что одна из чиновниц Европарламента сочла распространение этой песни вмешательством в культуры других государств.
Лебедев заявил, что парламентарий «наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню».
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина удивилась, что депутаты Госдумы обсуждают песню «Сигма-бой». Она напомнила, что в стране есть более серьёзные проблемы, требующие решения.
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Лебедев заявил, что парламентарий «наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню».
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина удивилась, что депутаты Госдумы обсуждают песню «Сигма-бой». Она напомнила, что в стране есть более серьёзные проблемы, требующие решения.
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Анастасия Чинкова