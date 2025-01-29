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Артемий Лебедев высказался о популярной песне «Сигма-бой»

Артемий Лебедев назвал песню «Сигма-бой» прекрасной и заразительной
Артемий Лебедев (фото: соцсети)

Артемий Лебедев (фото: соцсети)

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал популярную песню «Сигма-бой», которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Свою оценку музыкальной композиции он дал в выпуске обзора новостей, опубликованного во «ВКонтакте».
Блогер высказался о разлетевшейся по сети новости о том, что одна из чиновниц Европарламента сочла распространение этой песни вмешательством в культуры других государств.

Лебедев заявил, что парламентарий «наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню».



Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина удивилась, что депутаты Госдумы обсуждают песню «Сигма-бой». Она напомнила, что в стране есть более серьёзные проблемы, требующие решения.

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#песня
#депутаты
#блогер
#новости
#россия
#европа
#культура
#шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
29 января 2025, 20:39

Янис Тимма (фото: соцсети)

Проживающий в США друг Яниса Тиммы продолжает будоражить общественность громкими заявлениями о гибели спортсмена. Марк Пугачёв подчеркнул, что старается добраться до истины не для себя, а для родителей баскетболиста, которые не получили его наследства и остались без средств.
«С самого начала наша цель была и остается неизменной: установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями я по сей день держу связь, и они просят не отступать. Потеря близких – это невосполнимая утрата, особенно такого человека, как Янис. Я осознаю, что разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса и оказался, к сожалению, в центре внимания», – заявил Пугачёв в интервью «МК».
Напомним, что друг спортсмена не признаёт версию следователей о том, что смерть наступила в результате самоубийства. Он винит в гибели Тиммы его бывшую супругу Анну Седокову. Мужчина предполагает, что она могла подтолкнуть экс-мужа к смерти, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. К тому же, на последнем месте работы Тимма получил хорошие деньги, но их вместе с недвижимостью не было у него во владении на момент смерти. Известно также, что Седокова ещё в браке настояла на том, чтобы переписать на неё всю недвижимость баскетболиста.

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#деньги
#смерть
#недвижимость
#адвокат
#расследование
#самоубийство
#родители
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Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой
Ксения Бородина перед свадьбой лишилась подвески с бриллиантовым кулоном
29 января 2025, 20:16

Ксения Бородина (фото: соцсети)

Бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
Сегодня телеведущая обратилась к своим поклонникам расстроенная и поделилась переживаниями. На вчерашней фотосессии звезду попросили снять все украшения. Она выполнила просьбу и сложила все драгоценности в салфетку. Однако по возвращению она не досчиталась там подвески с бриллиантовым кулоном.

Бородина опубликовала фотографию, снятую во время подготовки к фотосессии, на которой бриллиантовый кулон ещё на ней.

«Всё было убрано в салфетки. Для меня это бред, но тем не менее. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая. В Cartier покупала года четыре назад. В итоге все кольца на месте, всё на месте, а единственное, что потерялась в этих салфетках – этот бриллиантик», – написала звезда.
Бородина вместе со своей помощницей перерыла все вещи и всё помещение, где проходили съёмки, но безрезультатно.

Телеведущая рассказала, что очень расстроилась из-за этого, и даже не смогла нормально провести встречу по поводу организации свадьбы. Она посоветовала своим подписчикам учиться на её ошибках и ничего не убирать в салфетки.

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#шоу-бизнес
#фотография
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«Я верю в возвращение»: Валерий Баринов ждет возвращение Дмитрия Назарова* в Росссию
29 января 2025, 19:59

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)

Актер Валерий Баринов, которого называют крестным отцом Дмитрия Назарова* вспомнил о коллеге по цеху. Во время интервью для шоу «Сорян, это подкаст» он объявил, что верит в возвращение звезды «Кухни».
Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. Он переехал туда после начала спецоперации. Баринов подчеркнул, что ему очень не хватает Назарова*. Однако при этом Валерий уточнил, что у него идентичная позиция и по другим уехавшим артистам.

Еще Баринов выразил предположение, что Назаров* вернется в Россию, как и его единомышленники. Актер полагает, что это может произойти в будущем.

«Мне не только по его поводу грустно. А по поводу многих. Я верю в возвращение. Я скажу вещь, которую многие не приветствуют. Мне многие говорят: «Ну, скажи, как Родина-мать может потом их принять обратно?» Я говорю: «Как? Как мать! Потому-то и Родина, потому-то и мать»», — обратил внимание Баринов.

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#актёр
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#артист
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«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова опубликовала фото с отцом и Максимом Галкиным*
29 января 2025, 19:57

Елена Задорнова (Фото: соцсети)

Единственная дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала в соцсетях архивный снимок. На нем Елена Задорнова позирует с отцом и артистом Максимом Галкиным*.
На фотографии Михаил Задорнов обнимает дочь, а рядом с юмористом стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.

«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — подписала фото Елена.

Публику поразил этот пост и вызвал волну ностальгии по скончавшемуся сатирику.

Максим Галкин*, Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети)


«Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю»;

«Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — отмечали подписчики.

Актриса Ирина Безрукова тоже прокомментировала публикацию дочери юмориста, под постом Задорновой она оставила смайлик в виде «сердечка».

Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери.

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«Живу свою лучшую жизнь»: от кого Ида Галич ждет второго ребенка? Как живет блогер после развода и чем зарабатывает миллионы
29 января 2025, 19:45

Ида Галич (Фото: соцсети)

29 января Ида Галич сообщила о своей беременности. Она ждет ребенка от будущего мужа бизнесмена Олега Ледвича. Чем прославилась Галич и как зарабатывает миллионы долларов, рассказывает «Радио 1».

Кто такая Ида Галич


Ида Васильевна Галич является популярным российским блогером, а также продюсером, телеведущей, актрисой и певицей.

Биография Иды Галич: детство и юность


Ида Галич появилась на свет 3 мая 1990 года. Родилась девочка в Германии. Мать была медсестрой, а отец – военным. Поэтому семья часто переезжала из одного города в другой. Когда девочке было 12 лет, она с родителями и старшим братом переехала в Москву. До этого она несколько лет прожила во Владикавказе.
Ида Галич (Фото: соцсети)
Уже в детстве Ида знала, что станет артисткой и мечтала поступить в училище, однако родители были против и хотели, чтобы она пошла учиться в школу МВД. В итоге Ида случайно поступает в торгово-экономический университет и понимает, что ее мечтам о карьере актрисы сбыться не суждено. Но на сцену она все же попала в составе студенческой команды КВН.

Диплом защитить Ида не смогла, но осталась работать в родном университете. Она писала сценарии и вела культурно-массовые мероприятия, продолжая выступать за команду «Осенний поцелуй». Сама о себе Ида говорила, что не является выдающейся девочкой в КВН.

В 2016 году Галич вместе с приятелем Антоном Каравайцевым удалось присоединиться к проекту «Comedy Баттл» на ТНТ. Однако на фоне других участников им выделиться так и не удалось.

Уже тогда Галич начала активно развивать аккаунт в соцсетях. Она снимала ролики об отношениях между мужчинами и женщинами, дружбе и женских привычках, которые особых просмотров не собирали.

Галич и Ивлеева


В жизни Галич все изменилось, когда в ее жизни появилась Анастасия Ивлеева, которая призвала подписчиков обратить внимание на аккаунт Галич. Дружба продлилась около двух лет, а после между девочками возникли разногласия, да такие, что они даже отписались друг от друга в соцсетях. По поводу причины ссоры ходило много слухов, а некоторые предполагали, что подруги просто не смогли поделить деньги.
Настя Ивлеева и Ида Галич (Фото: соцсети)
Однажды громкий скандал вызвали слова Галич о Ивлеевой. На видео, где она радуется тому, что попала на третью строчку Forbes в статусе высокооплачиваемого блогера, Ида заявила, что Ивлеева, которая оказалась на шестой строчке, накручивает подписчиков и вообще обманывает их, устраивая разные розыгрыши.

В ответ Настя с сарказмом поздравила подружку и призвала ее быть осторожней в высказываниях.

В 2021 году девушки встретились в студии шоу «Есть вопросики». К тому моменту Ида родила ребенка и успела развестись с мужем, а Ивлеева пережила предательство. Экс-подруги решили выяснить, что именно стало причиной их ссоры.

Ивлеева тогда честно призналась, что не смогла принять «мамский» этап жизни Галич.

«До этого у нас же тоже интересная жизнь была: мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого «хоп-хей-ла-ла-лей» в подругу, которая вдруг начинает понимать какие-то очень интимные, тихие, скромные времена, которые настали в твоей жизни. У тебя появились запросы в отношении меня, которые для меня были несколько непривычны», — объяснила Ивлеева.

Галич искренне ответила, что, будучи в положении, сильно нуждалась в поддержке подруги, которая в этот момент от нее отвернулась.

«Меня это сильно подкосило, будучи беременной… Ты красиво написала, что готова быть другом, но не готова быть лучшим другом. А я не умею так, для меня нет полумер», — призналась Ида.

Еще два года спустя, в 2023 году, Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а та в ответ заявила, что бывшая подруга вновь пытается хайповать на тему их прошлой дружбы.

Полгода спустя Страсти утихли на полгода Ивлеева вновь начала говорить о Галич.

«Галич меня бесит. Я не верю в искренность, и я не особо люблю, когда блогеры, артисты выставляют на показ свои эмоциональные штуки, — заявляла Ивлеева.

Тем не менее в декабре 2023 года на свою «голую вечеринку» Настя Иду пригласила, но та не пришла.

Ида Галич — блогер и ютубер


«Я никогда не чуралась слова «блогер». Я знаю, что я блогер, и я этим горжусь, потому что я хороший блогер», — гордо говорила Галич.

Уже в 2017 году популярность Галич вышла за пределы соцсетей. Она стала ведущей музыкального фестиваля Ural Music Night, снялась в клипе для группы «Каста», приняла участие в мероприятии для видеоблогеров «Видфест», стала соавтором сценария клипа Анастасии Задорожной.

Параллельно она запустила рубрику «Чёпочём» на YouTube, где с приглашенными гостями тестировала косметические средства. В 2019-м блогер она открыла новый проект под названием «1-11», куда приглашала учеников и различных звёзд, чтобы сравнить их школьные знания.
Ида Галич (Фото: соцсети)
Было у Галич шоу — Fake не Fake, в котором участники должны были определить подделку и оригинальную вещь. Оно популярным не стало и провалилось. После она запустила социальный проект под названием «Незвёздные флюиды». Главными героями становились люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Шоу собрало свою аудиторию, однако после пятого выпуска Ида поставила проект на паузу, переметнувшись в популярный формат интервью. Так, в программе «Есть вопросики» звезды шоу-бизнеса отвечали на вопросы подписчиков.

В 2023 году Галич запускает проект, где рассказывает о женщинах с тяжелой судьбой. При этом она открыто признавалась, что это для нее всего лишь работа, бизнес и ничего личного.

Бизнес с роллами


В 2021 году Галич запустила сервис по доставке роллов и суши YOJI. Рекламировать бизнес ей помогали блогер Даня Милохин, певица Анна Седакова, актриса Екатерина Варнава и другие звезды шоу-бизнеса.

Ценник был намного выше, чем в других подобных местах, а Ида назвала свой сервис премиальным.

Однако другие блогеры заявляли, что роллы Иды Галич не вкусные, а ценник очень высокий. Посетители ресторана также остались не в восторге от кухни. А в марте 2023 года сотрудники Роскачества нагрянули с проверкой в рестораны Иды Галич после того, как стало известно, что в 40% роллов «Филадельфия» в России была найдена кишечная палочка. Тогда Галич заявила, что проверку заведение прошло успешно.

Сколько зарабатывает Ида Галич сейчас


В 2019 году Ида Галич была на 11-й строчке Forbes. Ее доход оценивался в 35 млн рублей. За следующие три года девушка заработала еще 30 миллионов долларов и попала в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.

«Я могла заработать за один день 8,5 млн рублей, это огромные деньги, и мне казалось, что, пока эта махина двигается, нужно работать. Я с огромным удовольствием делала всё, что было связано с публикациями и рекламой, но у меня было понимание, что так будет не всегда. Так и случилось. Когда всё в один день прекратилось, я порадовалась, что у меня закрыты какие-то вопросы, что-то куплено и инвестировано и можно идти вперёд», — призналась блогер в одном из интервью.
Ида Галич (Фото: соцсети)
Блогер охотно делилась с подписчиками своими тратами. По ее словам, она ежемесячно тратила более 1,5 млн рублей на стилиста, пиарщика, помощника, водителя, няню, химчистку, клининг и так далее.

У Галич в собственности пять квартир в Москве, в том числе на Арбате, загородный особняк стоимостью в 30 млн рублей. В январе 2023 года она собиралась покупать купить недвижимость в Сочи.

Личная жизнь Иды Галич


В 2017 году Ида познакомилась со своим будущим мужем Аланом Басиевым. Отношения стремительно закрутились, пара уехала отдыхать на Бали, где Галич получила предложение руки и сердца. Девичник девушка отметила с размахом в Амстердаме. Свадьба была роскошной. В 2019 году Галич сообщила подписчикам о своей беременности. В феврале 2020 года она родила сына. Уже в 2021 году пара официально развелась.

В феврале 2022 года Иду заметили в компании блогера Стаса Круглицкого, более известного под ником «Стас просто класс». Позже Круглицкий признался, что у них роман, но уже в сентябре блогер заявила, что её сердце свободно, а в ноябре Стас признался подписчикам, что их отношения подошли к концу.

Уже в декабре пошли слухе о новом романе Галич. Только в октябре 2024 года Галич рассекретила личность своего бойфренда. Избранником стал 33-летний бизнесмен Олег Ледвич.
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: соцсети)
Мужчина из состоятельной семьи. Его отец руководит частной сетью городских катков, расположенных в разных районах Москвы. Сам Олег является совладельцем компании, которая занимается монтажом промышленных машин и оборудования. По словам Иды, они с возлюбленным не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес». Пара вместе по сей день.

Ида Галич в 2025 году

Ида Галич (Фото: соцсети)
2 января Галич заявила, что опять собирается замуж. А 29 января она потрясла поклонников новым заявлением: Ида станет мамой во второй раз.
«Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья», — написала знаменитость в соцсети.
Ида Галич (Фото: соцсети)
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«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты»: Собчак поддержала Милявскую
29 января 2025, 19:29

Ксения Собчак (фото: соцсети)

Концерты Лолиты продолжают отменять после злополучной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Общественники пристально следят за деятельностью певицы, но Ксения Собчак поспешила поддержать исполнительницу.
«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты. Я вообще поражаюсь людям, которые против неё воюют: не нравится – не слушай. У них, видимо, других дел и проблем нет, кроме как портить жизнь заслуженной и хорошей певице. Сейчас она рассказала РИА Новости, что готовит обращение в СК на людей, срывающих её концерты в Кемерово, Новокузнецке и пытающихся сорвать Ижевск. Считаю, что это правильно. Портишь людям жизнь, а у неё реально много поклонников, будь готов ответить по закону. Отстаньте уже от человека, пусть дарит людям радость», – написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
В начале января удмуртское отделение общественной организации «Русской общины» потребовало отменить концерт Лолиты в Ижевске. После этого артистка записала видеообращение к активистам.

Она призвала оставить её в покое, отметив, что концерты всё равно состоятся. Также она предупредила, что угрозы, поступающие от общественников в её адрес и в сторону её поклонников, уже находятся в уголовном поле. Она сохраняет скриншоты всех переписок и комментариев, которые обязательно покажет при обращении в Следственный комитет.

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#ксения собчак
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Самойлова пожаловалась на Джигана, ворующего у нее духи
29 января 2025, 19:20

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: соцсети)

Модель Оксана Самойлова пожаловалась на супруга, рэпера Джигана. Она поделилась в соцсетях, что возлюбленный ворует ее духи и пользуется ими.
Самойлова уже много лет состоит в браке с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, который выступает под псевдонимом Джиган. У пары четверо детей и активная жизнь.

Недавно Оксана Самойлова пожаловалась на поведение Джагана. Выяснилось, что супруг пользуется ее парфюмом. Из-за этого пара ссорится. Рэпер оправдывается тем, что духи очень вкусно пахнут.

«Он у меня ворует. А я ору на него, что он не может пахнуть как я», — отметила Оксана.

Джиган не считает себя виноватым. Он подчеркивает, что аромат ему весьма подходит. Супруга же возмутилась и заявила, что это неправда.

Накануне многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова в своем Telegram-канал рассказала о диагнозе своего сына Давида, который был поставлен при его рождении.

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#блогер
#брак
#рэп
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Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с рождёнными от суррогатной матери детьми
29 января 2025, 18:52

Пэрис Хилтон с детьми (фото: соцсети)

Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери. С малышами Фениксом и Лондоном она появилась на благотворительном вечере Young Hearts Friend Fest.
Хилтон серьёзно отнеслась к дресс-коду. Дочь она одела в нежно-розовое платье, а сына – в голубой костюм. В эти же цвета была одета она сама, её сестра Ники и её дети – восьмилетняя Лили-Грейс, семилетний Тедди и четырёхлетний Чейзен.

Пэрис Хилтон воспитывает двоих детей, родившихся от суррогатной матери. Знаменитость побоялась вынашивать и рожать детей сама из-за мучающих её панических атак. Публика узнала о появлении детей у звезды уже после их рождения.

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#звёзды
#шоу-бизнес
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Объявил бойкот Седоковой, отправил фанатку в тюрьму и крутил роман с Бабкиной: голая правда об Александре Розенбауме
29 января 2025, 18:39

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Широкую славу артист Александр Розенбаум получил в 80-х годах, когда его песни звучали из каждого магнитофона. В то время общественности пришлось гадать, кто этот человек: коренной одессит, экс-уголовник или ленинградский музыкант. Артисту долгий период времени приходилось доказывать, что он не только певец блатного жанра, ведь в его репертуаре сочетались фольклор, бардовские песни и даже рок.
Имя Розенбаума в светкой хронике можно увидеть не так часто. Артист редко становится участником скандалов, и количество выступлений у него за годы поубавилось.

Медик и артист

Розенбаум — не только талантливый исполнитель, но и врач. Он появился на свет в семье студентов медицинского вуза, что, скорее всего, сказалось на его тяге к изучению этой непростой науки. Еще школьником маленький Саша проявил способности к музыке, учился игре на гитаре. Кроме того, мальчик преуспевал и в боксе.

Розенбаум успешно закончил медицинский вуз и стал врачом-терапевтом. Он шесть лет трудился на скорой, прежде чем отдать предпочтение музыкальной карьере. Сначала Александр выступал в маленьких залах и даже смог выпустить свою пластинку. Чуть позже песни Розенбаума стали так популярны, что он стал участником «Песни года» и обладателем «Золотого граммофона».

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Брак и слухи о романах

Впервые певец заключил брак еще во время студенчества. Его женой стала Елена Савшинская, она подарила ему дочку Анну. Избранница музыканта трудилась в клинике рентгенологом, сам Александр специализировался на реаниматологии и анестезиологии.

Артист рассказывал, что он не мог уделять дочке достаточное количество времени из-за работы. Наверстать упущенное удалось, когда дочка повзрослела и родила ему четырех внуков — Дэвида, Александра, Андрея и Виктора. Сейчас музыкант старается проводить досуг с родными.

«Дочку я редко видел. Работа такая, к сожалению. Вот эта рекламная история, когда красиво одетые мама и папа сидят с красивыми детьми за красивым столом. Хочешь это повторить в жизни, но получается не очень хорошо. В нашей работе все сложно, но без нее я не живу. Я хороший папа и дедушка, но не сумасшедший», — делился Розенбаум.

Однако в семье были и другие проблемы. Долгое время ходили слухи о его романах с поклонницами и коллегами из музыкальной сферы. Однажды артистка Надежда Бабкина рассказала, что она якобы вложила огромное количество сил в продвижение карьеры Розенбаума, но их связывали не только рабочие отношения.

«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались», — отмечала Бабкина.

Порой журналисты вспоминают, что и Александр во время интервью уходил от ответа про возможные отношения с Бабкиной. Как подчеркивал музыкант, они общались с большой симпатией, но подробности он раскрывать отказывался.

«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы в камеру?», — обращал внимание исполнитель.

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Одержимая поклонница и тюрьма


В начале нулевых ходили слухи о том, что у Розенбаума появилась любовница. Только музыканту было не до смеха: одержимая им фанатка распускала сплетни, постоянно скандалила и даже шантажировала. В итоге российский суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. При этом поклоннице было больше 50 лет.

Наталья Вострикова обожала музыку Розенбаума. Познакомиться со своим кумиром лично у нее получилось, когда он выступал перед моряками. 13 лет она посещала все его концерты, намекая журналистам на их бурный роман.

«Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу не просто дружили. Мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно. И никто никаких претензий друг к другу не имел. Я старалась ему во всем помогать, он эту помощь принимал», — делилась Наталья.

В один момент исполнитель решил прервать с ней общение и перестал отвечать на сообщения. На нервной почве поклоннице даже удалили щитовидную железу. Потом она стала преследовать Розенбаума и звонила кумиру по ночам.

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Из-за этого Александр отменил одно из своих выступлений. Одержимая фанатка старалась доказать всем свою правоту, угрожая поделиться некими откровенными снимками. В обмен на свое молчание Наталья требовала 10 тысяч долларов на лечение зубов, а еще миллион для оплаты долгов. Поклонница отмечала, что сам Розенбаум предложил ей деньги.

Все это привело к статье о «Вымогательстве». После выхода из колонии выяснилось, что Наталья не сильно успокоилась. Она была готова поделиться с общественностью историей своей «разбитой» любви. Тюрьма якобы исцелила ее от «больных» чувств, но затаенная обида осталась.

Анна Седакова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Можно быть красивой, но спеть нужно было лучше»

Недавно Александр Розенбаум снова оказался участником скандала. После смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы общественность начала бурно обсуждать личную жизнь певицы и обвинять ее во всех грехах. Седокова решила принять участие в шоу «Три аккорда» и исполнила на сцене песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Некоторым зрителям не пришелся по нраву выход звезды на сцену. Члены жюри тоже не остались в восторге, хотя они и пытались смягчить удар.

«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой, но спеть нужно было, конечно, лучше», — высказался Александр Розенбаум.

Высказывание музыканта и других коллег по сцене, в том числе Сергея Трофимова и Михаила Шафутинского, публика расценила как бойкот.

«Она явно надеялась на похвалу, но получила только вежливые замечания», — высказывались зрители.

Утрата родного человека

На 50 году жизни ушел из жизни младший брат артиста Владимир, страдавший от цирроза печени. Розенбаум рассказывал, что он до последнего верил, что лечение поможет его родному человеку, однако болезнь победила. Трагедия отразилась на внешнем виде Александра — певец похудел на 10 килограмм.

«Для меня это была тяжелейшая потеря. Оставались родители. Я всю жизнь думал: «Если со мной что-то случится, так есть младший брат, который будет им помогать». Я-то езжу все время, восемь месяцев в году отсутствую. Мама и папа люди пожилые, я уж не говорю о детях… А тут он раз и свалил раньше всех. Нехорошо получилось», — делился Розенбаум.

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Слухи об онкологии

В 2018 году журналисты начали говорить о том, что музыкант будто бы болен раком. Случилось это из-за откровения певца Иосифа Кобзона в программе «Пусть говорят». Он рассказывал гостям студии об онкоклинике, которая якобы оказывала Александру услуги.

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В 2019 году общественность вновь заговорила о раке музыканта. В начале осени Александру сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Сам Розенбаум отмечал, что операция была плановой.

Новая волна обсуждения нахлынула после появления совместного снимка исполнителя с Ларисой Долиной. На фоне певицы Розенбаум выглядел исхудавшим и захворавшим.

Сам Александр шутил по поводу сплетен о своем раке, демонстрируя прекрасное настроение и полноту сил на концертах и светских мероприятиях.

«Ну что, ребята, посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга. И вообще не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110? Я не въезжаю», — шутил музыкант.

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