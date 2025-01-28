Клава Кока (фото: соцсети)
Певица Клава Кока чуть не осталась без носа, пока снимала тренд с «бобром за столом».
Исполнительница решила снять видео под популярную в соцсетях песню, правда не с бобром, а с пингвином. В какой-то момент зверёк резко резко напал на Клаву и чуть не откусил ей нос.
При этом певица лишь на пару секунд оказалась шокирована произошедшим, после чего продолжила петь, как ни в чём не бывало.
В настоящее время Кока отдыхает в Кейптауне. В своих соцсетях она поделилась, что в прошлом году исполнилась её мечта увидеть пингвинов, а сейчас это удалось сделать её сестре.
Певица отметила, хоть пингвины гуляют по пляжу на расстоянии вытянутой руки и совсем не боятся людей. Однако трогать их запрещено, а то они могут почувствовать опасность и укусить.
«Я попала сюда с мужем и на сносях»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, где исполнила детскую мечту
«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
При этом певица лишь на пару секунд оказалась шокирована произошедшим, после чего продолжила петь, как ни в чём не бывало.
В настоящее время Кока отдыхает в Кейптауне. В своих соцсетях она поделилась, что в прошлом году исполнилась её мечта увидеть пингвинов, а сейчас это удалось сделать её сестре.
Певица отметила, хоть пингвины гуляют по пляжу на расстоянии вытянутой руки и совсем не боятся людей. Однако трогать их запрещено, а то они могут почувствовать опасность и укусить.
«Вот и я чуть не осталась без носа», – сыронизировала Клава.Читайте также:
«Я попала сюда с мужем и на сносях»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, где исполнила детскую мечту
«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
Анастасия Чинкова